Убийство российского посла в Турции: задержан медиамагнат

В Турции по делу убийства российского посла Андрея Карлова задержали главу продюсерской компании Guru Medya Хайреддина Айдынбаша. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на источники.

Пока официального подтверждения этой информации нет. Вместе с тем. Журналисты выяснили, что в ноябре задержанного допросили по подозрению в причастности к «спланированному убийству», а затем поместили под арест.

Guru Medya выпускает журналы Повестка Евразии и Повестка России на турецком языке.

Напомним, российского посла Андрея Карлова убили на выставке в Анкаре. Расстрелял дипломата полицейский Мевлют Алтынташ, выкрикивая исламистские лозунги.