Социологи: количество мусульман в Европе будет только расти

Число мусульман в Европе в течение ближайших 30 лет резко возрастет - свидетельствуют данные исследования американского социологического центра Pew Research Center. Эксперты предлагают три возможных сценария.

В первом варианте речь идет о естественном приросте - миграция в Европу полностью прекратится, а в силу высокого уровня рождаемости в мусульманских семьях, процент приверженцев ислама в общем числе жителей Европы возрастет с нынешних 4,9% до 7,4%.

Второй вариант предусматривает рабочую миграцию в европейские страны. Тогда в Европе 2050 года будут проживать 11,2% мусульман. В случае сохранения темпов притока в Европу беженцев из исламских стран, доля мусульманского населения в Европе через 32 года составит 14 процентов.

В третьем варианте говориться о продолжении политики приема беженцев нынешними темпами.

Исследование Pew Research Centers охватывало 28 стран Евросоюза, а также Норвегию и Швейцарию. Авторы подчеркивают, что их прогнозы можно рассматривать лишь как примерные параметры.