В эстонской больнице медсестры ежедневно сталкиваются с насилием

Начальник сестринского отделения экстренной медицины Ида-Вируской больницы Майе Тюрксон(Эстония) в ходе своего исследования выяснила, что каждая медсестра экстренной медицины хотя бы раз подвергалась насилию.

Больше всего (91%) опрошенных медсестер подвергались словесным унижениям и оскорблениям со стороны пациентов и их родственников. Чуть меньше (61%) - становились жертвами физического насилия, а больше трети сталкивались с сексуальными домогательствами, пишет rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Ежедневно 16% медсестер сталкивается с насилием. Однако тех, кто ведет себя агрессивно, гораздо меньше, чем благодарных за помощь пациентов, и именно это позволяет медперсоналу не падать духом.