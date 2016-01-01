Трамп признал, что сочувствует Флинну

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование дела своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) несправедливо к нему, хотя он и давал ложные показания. В Кремле же заявили, что тех «сигналов» Флинна об антироссийских санкциях через тогдашнего посла Сергея Кисляка, о которых говорят в Америке, вовсе не могло быть.

«Я ужасно себя чувствую из-за генерала Флинна. Ужасно себя чувствую. Он жил очень энергичной жизнью, и я переживаю», - цитирует СNN Трампа.

Президент тут же вспомнил свою соперницу на выборах - экс-госсекретаря США.

«Хиллари Клинтон много раз лгала ФБР, и с ней ничего не случилось. Флинн солгал, и они разрушили ему жизнь. Это очень несправедливо»,

- добавил Трамп.

Сегодня же, 4 декабря, в Кремле прокомментировали сообщение о том, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк в частных беседах за месяц до инаугурации Трампа обсуждали тему санкций и Флинн подал Кремлю сигнал, что санкции могут быть смягчены.

«Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича, и тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России, это полный абсурд»,

- цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Так он ответил на просьбу прокомментировать ход расследования в отношении Флинна, в частности в связи с заявлениями о том, что Россия не ответила на санкции США из-за бесед Флинна и Кисляка.

Флинну в конце прошлой недели были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по делу о вмешательстве РФ в выборы и его встречах с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему «может грозить до шести месяцев тюремного заключения». Кроме того, отмечается в документе, «стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов». В США считают, что показания Флинна помогут пролить свет на то, почему президент Дональд Трамп «одержим этим расследованием и все время заявляет, что там не о чем говорить».

Флинн был отправлен в отставку в феврале 2017 года, всего через 24 дня после своего назначения. Он был одним из первых сподвижников Трампа, который попал под подозрения в связи с возможным сговором между Москвой и командой нынешнего президента США.

Отставке Флинна предшествовал громкий скандал. В американскую прессу попала информация, что в декабре 2016-го во время переговоров с теперь уже бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком Флинн участвовал в обсуждении вопроса антироссийских санкций, введенных администрацией Барака Обамы в конце прошлого года. Во время беседы Флинн якобы подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер после прихода к власти Трампа.