Генпрокурора Украины объявила Саакашвили в розыск и отвела ему сутки, чтобы сдаться СБУ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отвел сутки лидеру партии «Движение новых сил», экс-главе Одесской облгосадминистрации и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого сторонники освободили из автобуса Службы безопасности (СБУ), на то, чтобы добровольно прийти к следователю, а взамен пообещал подумать о его домашнем аресте.

Об этом Луценко заявил с трибуны парламента на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 5 декабря. В то же время Национальная полиция объявила Саакашвили в розыск.

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск, сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор в Раде, как передает «Интерфакс-Украина», пообещал, что «через 24 часа вся правоохранительная система сделает все необходимое, чтобы апатрид Михаил Саакашвили, который, очевидно, связан финансовыми махинациями с олигархами, в том числе из Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом - перед судом, где прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте».

«Никаких силовых акций с пролитием крови, чего желают уже несколько месяцев организаторы этого шабаша, мы будем стараться не допускать», - заявил Луценко.

По словам Луценко, после побега Саакашвили из автомобиля правоохранителей такая мягкая мера пресечения, как домашний арест, сомнительна. Однако он призвал его добровольно прийти к следователю для вручения процессуальных документов. «Считаю, что приход к следователю завтра (в среду, 6 декабря) с девяти ноль-ноль в СБУ на улицу Воровского лично Михаила Саакашвили избавит страну... от лишних потрясений», - заявил Луценко.

На вопрос, что будет, если тот не придет, Луценко ответил: «Думаю, что надо даже для врага оставлять место для чести и личного достоинства. Михаил Саакашвили, безусловно, известный международный деятель, и именно в этом есть самая большая проблема сегодняшнего дня... Статус Саакашвили - он человек, который сбежал из-под стражи, и это ставит под сомнение возможность гуманной меры прокуратуры завтра, или следующие дни после уведомления о подозрении предложить ему домашний арест. Мы будем над этим (возможностью домашнего ареста) крепко думать».

Луценко также призвал участников акции у здания украинского парламента разобрать палатки. «Быть в оппозиции - пожалуйста. Критиковать, не любить и даже протестовать против нашей власти - ваше право. Но нужно прекратить, в конце концов, исполнять сценарий Москвы», - сказал он.

Луценко заявил о срыве реализации плана «Русская зима» в Киеве через акции, организованные партией «Движение новых сил», и выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, которые дали возможность не допустить этого.

Ранее Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, теперь он объяснил, что СБУ и Генпрокуратура владеют основными тезисами этого многоэпизодного плана и это был лишь первый этап из того массива запланированных мероприятий, о котором знают украинские правоохранители.

«Мы знаем, кто будет планировать за средства Москвы, в связях с руководством ЛНР и ДНР другие действия по подрыву конституционного строя в Украине. Мы это знаем, мы это докажем, мы это в свое время обнародуем», - пообещал Луценко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него доказательства причастности ФСБ России к финансированию деятельности Саакашвили, он сказал, что пока у него «нет прямых доказательств» того, что скрывающийся в РФ украинский бизнесмен Сергей Курченко «действовал по прямому указанию ФСБ России в этих передачах», но из открытых источников известно, что Курченко, используя свои связи с высших кабинетах российской власти, ведет бизнес в Донбассе.