Саакашвили раскрыл секрет своего похудения

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, что в 2017 году его физическая форма серьезно улучшилась. Слова политика приводит издание «Гордон».

«Когда [президент Украины Петр] Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим. Я потерял где-то килограммов 30», — рассказал он, отметив, что сильно похудел именно в связи с решением президента страны.

Также Саакашвили указал на то, что Порошенко «посадил на диету весь украинский народ». «Не нужны нам такие диетологи», — добавил политик.

Кроме того, он призвал собравшихся на митинге в палаточном городке у здания Верховной Рады приготовиться «к наступлению на Порошенко». По его мнению, 5 декабря президенту Украины был нанесен «смертельный урон». «Я предлагаю готовиться к масштабному наступлению на Порошенко. Сейчас этот плацдарм освоим до конца. И уверяю вас, у нас есть все шансы, если хорошо сработаем, Новый год встретить без него», — заявил он.

«Готовим масштабнейший марш как минимум как в декабре 2013 года. Давайте все со всеми говорить. Мы собираем во всех областях подписи об импичменте», — резюмировал Саакашвили.

5 декабря киевская полиция задержала Саакашвили. По данным Генпрокуратуры Украины, политик устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.

Саакашвили лишили украинского гражданства в июле. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну. Тем не менее 10 сентября Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков.