Во Франции пассажирский паром налетел на рифы

В порту Кале на севере Франции сел на мель паром из Британии с 316 людьми на борту, сообщает The Daily Mail. Судно пытаются снять с мели.

Владелец парома, круизный оператор P&O, сообщил, что корабль сел на мель во время маневрирования из-за плохой погоды и волнения на море. На борту 316 человек, в том числе 208 пассажиров.

Судно не получило повреждений корпуса, его пытаются снять с мели три буксира.

Движение судов в порту Кале на время прекращено, сообщает France Info.

P&O - оператор паромной линии через Ла-Манш, корабли ходят из Кале в Дувр.