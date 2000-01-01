Палестинская «Хамас»: начинаем третью обширную войну с Израилем

Палестинская организация «Хамас», признанная в Израиле террористической, во вторник, 12 декабря, объявила о начале третьей интифады. Под этим понятием подразумевают боевое движение, направленное на отделение Палестинской национальной автономии от Израиля. О заявлении «Хамаса» сообщает РИА «Новости».

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались, и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», - цитирует агентство пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

Представитель «Хамаса» имеет в виду решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима официальной столицей Израиля и переносе в город американского посольства из Тель-Авива. Этот шаг Вашингтона уже раскритиковали и на Ближнем Востоке, и в Европе, и в России.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.

Примечательно, что глава Чечни Рамзан Кадыров на днях, комментируя решение Трампа, предсказал начало новой интифады. «Могу с уверенностью сказать, что своим, мягко говоря, неадекватным решением Трамп ввергает израильское государство в пучину кровавого противостояния, которое грозит теперь этой стране новой, более мощной и организованной интифадой.

То есть широкомасштабной войной...» - подчеркнул он.

Интифада - арабское боевое движение, направленное на захват территории Палестины. В наиболее радикальной форме - движение, стремящееся уничтожить государство Израиль для создания на его современной территории арабского государства. Исключение составляют Голанские высоты, признаваемые участниками движения территорией Сирии.

В настоящее время под словом «интифада» чаще всего понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля на Западного берегу реки Иордан и в секторе Газа (из которого Израиль полностью ушел в 2005 году). Интифада является одним из наиболее существенных аспектов арабо-израильского конфликта в период со второй половины 1980-х до настоящего времени.

Началом первой интифады принято считать 9 декабря 1987 года. Эту интифаду иногда также называют "войной камней"" из-за того, что вначале палестинцы в основном использовали против израильтян камни и самодельное вооружение.

Официально интифада завершилась подписанием соглашений в августе 1993 года, в результате которых в следующем году была создана Палестинская национальная автономия (ПНА). За первую интифаду погибли, примерно, 111 израильтян и более 2000 палестинцев.