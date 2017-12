Закончилась четырехчасовая пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Он подчеркнул, что закон об иностранных агентах никаким образом не воспрепятствует их работе.

Корреспонденты РИА Новости отмечают, что на пресс-конференцию приехала и Ксения Собчак.

У многих журналистов с собой таблички и плакаты, чтобы привлечь внимание Владимирв Путина, к наиболее актуальным проблемам России.

This woman's sign to get Putin's attention at his press conference is "Let's ask the blonde girl." pic.twitter.com/7EmlpZj2zp— Shaun Walker (@shaunwalker7) December 14, 2017