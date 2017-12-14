Закончилась четырехчасовая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в четверг (14 декабря), в последний раз за свой третий срок пребывания на посту главы государства собрал журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось 1640 журналистов, конференция началась в полдень по Москве в Центре международной торговли. Главные темы этого года: война в Сирии, экономика, дело экс-министра Алексея Улюкаева, арест режиссера Кирилла Серебренникова и, конечно же, президентская кампания, сообщает корреспондент BBC.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференцию аккредитовано много американских СМИ. Он подчеркнул, что закон об иностранных агентах никаким образом не воспрепятствует их работе.

Корреспонденты РИА Новости отмечают, что на пресс-конференцию приехала и Ксения Собчак.

Приготовления к главной пресс-конференции года идут полным ходом pic.twitter.com/JpIuSvUoXb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 14, 2017

Пока не пришёл Владимир Путин, в центре внимания кандидат в президенты Ксюша Собчак!Что за фото?Как было,так и снял! pic.twitter.com/FWSUzTrNZJ— Александр Гамов (@gamov1) December 14, 2017

У многих журналистов с собой таблички и плакаты, чтобы привлечь внимание Владимирв Путина, к наиболее актуальным проблемам России.

This woman's sign to get Putin's attention at his press conference is "Let's ask the blonde girl." pic.twitter.com/7EmlpZj2zp— Shaun Walker (@shaunwalker7) December 14, 2017

В этом году мероприятие стало тринадцатым по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита «большой восьмерки». В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света, приводит справку РИА Новости.