«Убьют меня, мать, братьев»: Путин рассказал мрачный анекдот на пресс-конференции

Путин отметил, что военные расходы России сбалансированы между обеспечением безопасности и устойчивостью экономики. По его словам, они составляют около 46 миллиардов долларов, а в США — 700 миллиардов. «Вы чувствуете разницу? И может ли наша страна позволить себе такие расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим, достаточно», — подчеркнул глава государства.

«Сын приходит к бывшему офицеру. Офицер спрашивает: не видел мой кортик? Сын отвечает: я поменял его на часы. Офицер просит показать, говорит, часы хорошие. Но, говорит он, вот завтра придут, меня убьют, маму убьют, братьев, сестру изнасилуют. А ты что скажешь? Московское время 12 часов 30 минут?»

Мы же не хотим такого развития событий?» — заключил президент под смех присутствующих.