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Эстонцы нашли способ приструнить водителей, незаконно везущих алкоголь из Латвии

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Налогово- таможенный департамент решил активнее выявлять людей, которые незаконно везут из Латвии дешевый алкоголь. Для этого департамент установил видеокамеры на границе.

Камеры способны опознавать номерные знаки и фиксируют случаи, когда один и тот же автомобиль слишком часто ездит в Латвию и находится там короткий промежуток времени, сообщает передача Reporter.

При необходимости, департамент будет устраивать внезапные проверки таких автомобилей, чтобы выявлять случаи ввоза в Эстонию незаконного количества латвийского алкоголя.

Алкоголь Эстония
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