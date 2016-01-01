Приговор вынесен: экс-министра России осудили на 8 лет колонии строгого режима

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей (7,2 млн евро).