Треть французских министров оказались миллионерами

В правительстве Франции треть его представителей владеют состоянием более 1 млн евро. В частности, миллионерами оказались 12 членов правительства, передает в эфире телеканал France3, сообщает Укринформ.

«Министр труда Мюрьель Пенико пришла в правительство после карьеры в HR Groupe Danone. Ее состояние составляет 8 млн евро, 4 млн задействованы в сфере страхования жизни и 1,8 - на банковских счетах», - сообщил France3.

На втором месте - в прошлом журналист и телеведущий, министр экологии Николя Юло с состоянием в 7 млн евро. Министр культуры Франсуаза Ниссен задекларировала 5 млн евро, в том числе четыре компании, которые управляют издательством Actes Sud, основанным ее отцом.

Сейчас во Франции гражданское общество уделяет значительное внимание декларированию состояния чиновников и госслужащих, в том числе в связи с изменениями законодательства и налогообложения, которое уменьшило налоговую нагрузку на богатых, а также с намерением ввести право на ошибку при заполнении отчетных документов, в том числе деклараций о доходах.

Также неоднократно в поддержке богачей обвиняли президента страны Эммануэля Макрона, которого нередко называют президентом для богатых.