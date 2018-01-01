Трамп заявил об открытости к диалогу с КНДР

Президент США Дональд Трамп сказал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, что он открыт для переговоров с Северной Кореей, передает Reuters со ссылкой на заявление Голубого дома («Чхонвадэ») - южнокорейской президентской администрации.

Это заявление было сделано в среду, 10 января, после телефонного разговора через день после того, как Северная и Южная Корея провели свои первые за два года переговоры. Трамп подчеркнул, что на время этих переговоров не будет военных действий. Это второй за неделю телефонный разговор Трампа и Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил президента США за вклад в проведение межкорейских переговоров, назвав их возможным «результатом работы санкций США», и предупредил, что санкции могут быть усилены в случае провокаций.

Лидеры согласились в будущем проводить тесные консультации по направлениям переговоров между Южной Кореей и КНДР, говорится в заявлении, которое цитирует агентство Yonhap.

Возобновление переговоров, по словам Муна, стало возможным благодаря тому, что Трамп проявил «жесткую принципиальность» и оказал поддержку.

Южная Корея открыта для встреч, но переговоры должны гарантировать определенные результаты, сказал политик. Президент Южной Кореи добавил, что начальный раунд переговоров направлен на улучшение отношений между двумя странами, но в будущем южнокорейская сторона намерена обсуждать денуклеаризацию КНДР.

Между тем накануне КНДР дала понять, что не будет обсуждать ядерную программу с Сеулом. «Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев, Китай и Россию», - заявил главный переговорщик от Пхеньяна.

В совместном заявлении после 11 часов переговоров было подтверждено решение отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, однако Пхеньян остался недоволен предложением возобновить переговоры по ядерной программе КНДР.