Путин обвинил США в попытке «продвинуть» Навального в руководство России

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 января, ответил на критику со стороны США, связанную с недопуском оппозиционного политика Алексея Навального к президентским выборам в России. По мнению главы государства, позиция Вашингтона свидетельствует о намерении американской стороны «продвинуть» оппозиционера в российские органы власти.

Ситуацию с критикой США по поводу недопуска Навального к выборам Путин прокомментировал на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий и информационных агентств. При этом президент вновь по своему обыкновению не упомянул имени оппозиционера, назвав его «персонажем».

По мнению Путина, раскритиковав российское руководство за отказ допускать Навального к участию в президентских выборах, США тем самым прокололись. «Тот персонаж, о котором вы упомянули, - он же не единственный, которого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», - сказал президент РФ, которого цитирует телеканал «Дождь».

Ранее аналогичные претензии озвучивала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, только в адрес Евросоюза, когда там заявили, что

недопуск Навального на выборы «вызывает серьезные сомнения о политическом плюрализме в России»

и ставит под вопрос демократичность предстоящих выборов.

«Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права», - заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК в начале января.

Напомним, Верховный суд 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ. Представители Навального подчеркивали, что если решение ЦИК не будет отменено, то аналогичная жалоба будет подана в Европейский суд по правам человека.

6 января Верховный суд РФ снова отказал Навальному, который в этот раз подавал жалобу на решение суда первой инстанции. Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить оппозиционера к участию в выборах президента вступило в законную силу.

Навальный настаивает, что по Конституции РФ права быть избранными лишены лишь граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Он пообещал оспорить решение Центризбиркома «в Конституционном суде и везде, где только можно на свете», а также устроить «всероссийскую забастовку избирателей», которая запланирована на 28 января.





