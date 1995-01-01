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У берегов Флориды по пути в казино загорелось судно; люди прыгали в ледяную воду

Русский TVNET
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В воскресенье у берегов Флориды загорелось небольшое судно, перевозившее 50 человек на корабль-казино «Tropical Breeze Casino Cruise», сообщает телеканал NBC.

Чтобы спастись от огня, 50 пассажиров бросились с трехметровой высоты в холодную воду.

Корабль загорелся вчера в 15:30 по местному времени. Капитан заметил дым от двигателя и попытался вернуться на берег. В тот же день капитан сообщал о проблемах с двигателем.

Полиция не считает, что имел место поджог. На судне, введенном в эксплуатацию в 1995 году, ранее не было пожаров. Судно доставляло отдыхающих на большой корабль-казино в Мексиканском заливе, так как во Флориде казино находятся под запретом.

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