Снег в Шотландии: водители застряли на дороге на всю ночь

Из-за сильного снега несколько сотен автоводителей провели ночь на главной дороге, ведущей из Шотландии в Англию, сообщает BBC. В среду движение улучшилось, но все еще было медленным.

На нескольких участках шоссе М74 было закрыто полностью.

При этом нетерпение водителей сделало ситуацию на дороге еще хуже, рассказал ВВС один из находившихся в тот момент за рулем Фергус Макканн. «Люди стоят в одном ряду, но затем перестраиваются на полосы, по которым очевидно нельзя проехать,» - описал он ситуацию на дороге. «Неудивительно, что через несколько сотен ярдов они уже едут обратно».

Автоводитель Стив Херис рассказал, что застрял на М74 во вторник в 17.:30 и провел в пути восемь часов.

На юге Шотландии и северо-востоке Англии объявили предупреждение о плохих погодных условиях.

Ожидается, что движение по автомагистралям, железной дороге и воздуху будет затруднено минимум до четверга. На сельских территориях могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии.