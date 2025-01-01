Стало известно, какие страны могут вступить в ЕС до 2025 года

Следующими странами, которые вероятней всего присоединятся к Европейскому Союзу до 2025 года, станут Сербия и Черногория. Об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

По его словам, Европейский Союз прилагает дипломатические усилия по ускорению присоединения шести стран западных Балкан к ЕС.

«Настало время, чтобы завершить работу 1989 года», - сказал еврокомиссар, имея в виду расширение ЕС на восток после падения Берлинской стены.

«Мы установили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, что не только реалистично, но и очень амбициозно», - добавил Хан.

Сообщается, что Хан планирует посетить Сербию в феврале после обнародования официальной стратегии Еврокомиссии в отношении Балкан, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.

В следующем месяце Хан также отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Госдепартамента США для обсуждения поддержки Балкан.

Также в мае этого года лидеры Европейского Союза проведут специальный Балканский саммит в Болгарии, которая до июня председательствует в ЕС.

Как отмечается, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в Евросоюз, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit, казалось, потеряли интерес к ним.

Однако, рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit представляют Балканам новые возможности.