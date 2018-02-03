На Москву обрушился «снегопад века»

В субботу на Москву обрушился сильнейший снегопад, который уже назвали «снегопадом века». Так, к 21 часу на базовой метеостанции на ВДНХ с утра субботы выпало 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды, что стало абсолютным рекордом для 3 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы и области. В результате стихии в городе повалило десятки деревьев, нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах.

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 миллиметра осадков в эквиваленте воды», - заявили синоптики.

В метеобюро добавили, что снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье, а ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в ночь на воскресенье ожидается понижение температуры, а также смена ветра южного направления на северное, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Осведомленный источник «Интерфакса» рассказал, что в Москве в связи с сильным снегопадом зафиксировано множество случаев падения деревьев в разных районах города.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать предельную осторожность. «В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», - написал градоначальник на своей странице в Twitter.

Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2018 г.

#снегопад #сказочно #повезло Публикация от Андрей (@andreibokohod180sx) Фев 3, 2018 at 11:32 PST