На границе Турции и Сирии разбился военные вертолет, двое погибших

В субботу произошло крушение вертолета на границе Турции и Сирии. Инцидент случился в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн, по меньшей мере двое военнослужащих ВС Турции погибли. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил газете «Сабах»премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины не известны», - сказал он.

Представитель турецкого Генштаба позднее заявил, что причиной крушения вертолета ВВС Турции на границе с Сирией стала техническая неисправность. По его данным, по факту аварии уже производится техническое расследование ее причин.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции «Оливковая ветвь».

20 января, напомним, Генштаб турецких ВС объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.





