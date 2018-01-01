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В НАТО еще не определились с политикой по Крыму

Korrespondent.net
Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

НАТО понимает, что южное направление нуждается в усилении, и возможно, там состоится дополнительное развертывание сил, но «как это будет и когда – зависит от России».

НАТО еще не сформировала свою политику по отношению к аннексированному Россией Крыму. Об этом заявил представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко, сообщает Крым.Реалии.

«Когда стало понятно, что агрессия России растет, в частности, в южном регионе и в Крыму, организация пребывания натовских войск на юге и был ответ на возрастающую агрессию России. При этом окончательно свою политику в отношении Крыма НАТО еще не сформировала. С другой стороны на юге находится вторая по численности армия НАТО – турецкая, которая является довольно эффективным сдерживающим фактором в регионе», – сказал Пристайко.

По его словам, на южном направлении будет осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако «как и когда это произойдет – будет зависеть от России».

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