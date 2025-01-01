Лавров не увидел рисков от вступления балканских стран в ЕС и НАТО

Сергей Лавров считает, что расширение НАТО на Балканах не несет опасности для России, но и не обеспечивает безопасность региона.

Россия не видит рисков от вступления стран балканского региона в Евросоюз и расширения НАТО за их счет. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербскому агентству БЕТА.

«Мы не видим каких-либо рисков в том, что страны балканского региона и другие страны на Европейском континенте хотят развивать отношения с Евросоюзом вплоть до вступления в него. Им излагают условия вступления, и они должны сами оценить, насколько эти условия их устраивают, насколько они отвечают национальным интересам соответствующего государства. Конечно же, они должны делать выводы о целесообразности тех или иных действий по развитию своих внешних связей в принципе с кем бы то ни было», – сказал Лавров.

Также он считает, что расширение НАТО на Балканах не несет опасности для России, но и не обеспечивает безопасность региона.

«Ничто из того, что сейчас происходит, не является шагом к повышению способности НАТО реагировать на реальные, а не на вымышленные угрозы», – добавил российский министр.

Вместе с тем, Лавров отметил, что Россия доводит все свои оценки о расширении НАТО до партнеров на Балканах.

Напомним, ранее Евросоюз опубликовал стратегию интеграции шести стран Западных Балкан. Наибольшими шансами на возможное вступление в ЕС к 2025 году обладают Сербия и Черногория.