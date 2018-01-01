Генсек ООН призвал к глобальной борьбе против кибервойн

Антониу Гутерриш предложил создать в ООН платформу, на базе которой можно будет разработать правила «для обеспечения более гуманного характера» по решению любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к объединению мирового сообщества с целью минимизации влияния кибервоен на жизнь мирных граждан. Такое заявление он сделал во время выступления в Лиссабонском университете в понедельник,19 февраля, пишет Радио Свобода.

«Следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети», - отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что «эпизоды кибервоен между государствами» мир наблюдает уже сегодня.

Он предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, правительственные чиновники и другие лица могли бы разработать правила «для обеспечения более гуманного характера» по решению любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО создаст Центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса.