В Эстонии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком; есть пострадавшие

В Эстонии на железнодорожном переезде неподалеку от города Кейла столкнулись поезд и грузовик, передает Postimees.

Полиция подтвердила, что вследствие столкновения два первых вагона сошли с рельсов, а водителя грузовика пришлось извлекать из кабины.

По данным Спасательного департамента, скорая помощь доставила в больницу водителя грузовика, водителя поезда, провожатого и шестерых пассажиров.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

«Первоначальную информацию о пострадавших, которые были направлены в больницу, можно получить по инфолинии Департамента полиции и погранохраны 612 3000», – сказал Тамбре.

В данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые также регулируют движение. Отрезок дороги от шоссе Вана-Хаапсалу в сторону Охту будет закрыт по крайней мере на сутки, поэтому полиция просит водителей найти альтернативный маршрут.

Директор по безопасности Эстонской железной дороги Иван Каппанен сказал репортеру Postimees, что ликвидация последствий ДТП займет скорее всего более 24 часов и поезда завтра по этому отрезку дороги ходить не будут.

По оценке Каппанена, скорость поезда в момент несчастного случая могла составить 60-70 км/ч; точные данные выяснятся в ходе расследования.

Сколько пассажиров было в поезде на момент столкновения, неизвестно.

По словам Каппанена, в Эстонии нет большой практики ликвидации подобных несчастных случаев. В пример он привел ДТП в Рийзипере 2014 года, однако заметил, что тогда последствия были менее тяжелыми, чем нынешние.

На сайте Elron сообщается, что по причине ДТП на железнодорожном переезде в Кульна поезда, следующие в западном направлении, едут по маршруту Таллинн-Кейла-Таллинн.

По маршруту Кейла-Палдиски-Кейла проследует автобус 814BTL, а по маршруту Кейла-Рийспере-Кейла - автобус 031MND.