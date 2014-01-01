Ксения Собчак попала в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

«Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым», – отметили на Миротворце.

В базу сайта (раздел «Чистилище») Собчак внесли сегодня, 7 марта.

Ранее Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин назвал «шизофренией» просьбу Собчак пустить ее в Крым.