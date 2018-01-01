Испанские женщины 8 марта устроили всеобщую феминистическую забастовку

В Испании 8 марта проходит всеобщая феминистическая забастовка с требованием реального равноправия женщин и мужчин в стране. В этой 24-часовой акции, приуроченной к Международному женскому дню, принимают участие 5,3 миллиона человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные профсоюзов «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся».

По всей стране проходят митинги и марши под лозунгом: «Если остановимся мы, остановится мир». Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда. 75% временных трудовых контрактов в стране подписаны с женщинами. При этом женщины в Испании получают на 23% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку, отмечается в сообщении.

День начался с «кастрюльных протестов» - ровно в полночь 8 марта тысячи людей в различных городах начали греметь посудой, дабы таким образом привлечь внимание к проблеме. Подобная «кастрюльная» акция состоялась на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

Часть бастующих решили вообще не работать в этот день, другие чередуют два часа работы и два часа забастовки в течение всего рабочего дня.

Забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Отменены занятия на некоторых факультетах университетов.

Испанские журналистки активно включились в эту акцию: 7,7 тысячи женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они требуют равных условий отплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены, передает агентство.

Организаторы забастовки призывали женщин не только не выходить в этот день на работу, но также не заниматься домашними делами и покупками, отмечает NEWSru Israel.





