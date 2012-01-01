RT сообщил о «латвийском следе» в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

В расследовании уголовного дела о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию фигурируют два гражданина Латвии, которые контролировали перемещение груза, пишет RT со ссылкой на материалы российского уголовного дела. На основе этого издание делает предположение, что кокаин направлялся в Европу, а не в Россию: через Латвию преступники намеревались в дальнейшем распространять наркотики.

По информации RT, в октябре 2017 года бизнесмен Андрей Ковальчук, который в начале марта текущего года был арестован в Германии в качестве предполагаемого организатора поставок наркотиков, арендовал самолет бизнес-авиации, чтобы вывезти чемоданы, хранившиеся в подсобном помещении школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе. На этом самолете в Буэнос-Айрес полетел подельник Ковальчука Иштимир Худжамов, которого сопровождали два гражданина Латвии.

Скользкая дорожка: в деле о контрабанде кокаина из Аргентины появились граждане Латвии и российский кёрлингист

«Вообще, это была странная поездка. Вначале мой подзащитный прилетел в Испанию и уже оттуда на частном самолете в компании неких латышей, которые выполняли роль соглядатаев, полетел в Аргентину», - заявил RT адвокат Худжамова Дмитрий Миненко. По словам юриста, кем были эти граждане Латвии, ему неизвестно. При этом, как заявил юрист,

изначально частный самолет из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу.

Откуда у него эта информация - не уточняется. RT обратился в МВД Латвии за комментарием, однако там не смогли оперативно ответить на запрос.

Спортсмен и наркотики

Между тем, по данным RT, в расследовании также фигурирует российский керлингист Денис Килба. По информации RT, прямые фигуранты уголовного дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками в Москве 12 декабря 2017 года, наняли Килбу в качестве водителя, «поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы погрузить все чемоданы». Спортсмен согласился помочь, после чего в 15:30 все трое были задержаны на улице Василисы Кожиной на западе столицы.

При этом Калмыков и Худжамов в дальнейшем были арестованы: прослушка телефонных переговоров показала, что они были осведомлены, какой груз скрывается в чемоданах, и активно способствовали его переправке из Аргентины. А Килба Д. Р. (так он значится в материалах дела) был допрошен и оставлен в статусе свидетеля.

Как отмечает RT, Килба известен как керлингист, участник чемпионатов России, но в последнее время он уже не занимается профессиональным спортом, а участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы, которые занимаются оптовой торговлей лесом и химическими продуктами. Сам Килба в разговоре с RT воздержался от комментариев. «Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», - заявил спортсмен.

Фигурантам грозит пожизненное

Напомним,

22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по предотвращению отправки в Москву 389 кг кокаина.

Наркотики, расфасованные по 12 чемоданам, были обнаружены в одном из помещений российского посольства в столице Аргентины. В ходе операции кокаин заменили на муку и организовали прослушку телефонных разговоров подозреваемых. В МИД РФ сообщили, что чемоданы принадлежали бывшему сотруднику посольства РФ в Аргентине из числа технического персонала - Ковальчуку. Сам он утверждает, что в 12 чемоданах были кофе, коньяк и сигары, а откуда там взялся кокаин, он не знает.

Согласно данным следствия, чемоданы с наркотиками должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года - военным бортом из столицы Уругвая Монтевидео. Однако дипломаты и полиция помешали его отправке. Шанс послать наркотик в Россию - под контролем спецслужб - представился только через год. До этого ФСБ и дипломаты сорвали как минимум одну попытку Ковальчука вывезти чемоданы. Согласно материалам дела, Ковальчук передавал посылки в Россию через сотрудников посольства с 2012 года, и как минимум один раз при этом использовался военно-транспортный самолет.

На текущий момент по «кокаиновому делу» задержано шестеро человек. Помимо указанных выше, это руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке» Иван Близнюк и Александр Чикало. Они были арестованы в Аргентине.

Напомним, что ранее сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в Таллиннском аэропорту гражданина Латвии, проглотившего упаковки, содержавшие около килограмма кокаина.

Всего из желудка задержанного вышло 37 упаковок, содержащих в общей сложности почти 938 граммов белого жидкого вещества. Экспресс-тесты показали, что это кокаин.

В течение следующих дней в Эстонии были задержаны еще два гражданина Латвии, которым предъявлены подозрения в организации перевозки кокаина. По ходатайству Государственной прокуратуры все трое по решению Харьюского уезда арестованы.