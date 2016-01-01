Трамп осмотрел прототипы той самой стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп отправился на границу с Мексикой, чтобы осмотреть 9-метровые прототипы стены, которую он хочет построить в целях борьбы с нелегальной иммиграцией, сообщает Голос Америки.

Трамп впервые за 14 месяцев своего президентства посещает Калифорнию – самый густонаселенный штат США, большинство жителей которого в 2016 году голосовало за Клинтон.

В ходе своего визита в Калифорнию Трамп посетил площадку, на которой было построено восемь пробных макетов будущей стены на границе с Мексикой. Ее строительство было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, «настоящая стена» остановит до 99% нелегальных мигрантов, а также наркотрафик, пишет Euronews.

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