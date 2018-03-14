Россия выбрала президента. Результаты

18 марта в России прошли выборы президента. В Риге граждане соседней страны также могли проголосовать за одного из восьми кандидатов. Выстраивались даже очереди. Русский TVNET на протяжении дня следил за ходом выборов как в латвийской столице, так и в России. Никаких сюрпризов. Как и предполагалось, Владимир Путин, похоже, снова будет президентом России.

7:00 После обработки 99,75% протоколов Путин набирает 76,67% голосов. Павла Грудинина поддержали 11,79% избирателей, Владимир Жириновский набирает 5,66% голосов, Ксения Собчак - 1,67%.

ЦИК: явка после обработки 99,83% протоколов составила 67,47%.

23:00 После обработки 60% протоколов лидерство на выборах сохраняет Владимир Путин. Действующий президент набирает 75,57% голосов избирателей, сообщили в ЦИК России. У Павла Грудинина 12,9%, Владимир Жириновский с 6,19% занимает третье место. За ними расположилась Ксения Собчак, которую поддержали 1,4% избирателей.

Вскоре после завершения голосования на президентских выборах на Манежной площади в центре Москвы стартовал митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Это мероприятие стало площадкой для выступления президента РФ Владимира Путина с речью, посвященной своему переизбранию до 2024 года.

20:15 Согласно данным exit pulls, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, Владимир Путин собрал 73,9% голосов, передает РИА Новости. По данным опросов ВЦИОМ, выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,2% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,7%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 2,5%, Григорий Явлинский («Яблоко»), — 1,6%, Борис Титов (Партия Роста) — 1,1%. Центральная избирательная комиссия к 21:08 по московскому времени обработала почти 22% протоколов.

20:00 Голосование на выборах президента РФ закончилось. Избирательные участки, в том числе и в Риге, для избирателей закрылись. Начинается подсчет голосов. Штабы политиков будут работать всю ночь, избирательные участки также, пока не сосчитают, не подпишут протоколы и не передадут их в вышестоящие комиссии.

19:15 Завершено голосование в регионах, живущих по московскому времени. Это почти пять десятков регионов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Москву и Санкт-Петербург. Явка по России на 18:00 составила 59,93%, сообщили в ЦИК России.

19:08 На 16:00 в Латвии проголосовало более 14 000 граждан России, пишет LETA.

18:20 Движение в защиту прав избирателей «Голос» на основе учета данных о нарушениях выявило лидирующие регионы: по данным наблюдателей, больше всего нарушений в Москве, Петербурге, Подмосковье, а также в Краснодарском крае.

В экспресс-обзоре общественного наблюдения за днем голосования сообщается о 859 нарушениях в 72 регионах страны, данные о которых обобщены на 15:00 по Москве. Чаще всего нарушения касаются оформления избирательных участков (222). 170 затрагивали права наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ, в 158 случаях наблюдалось нарушение тайны голосования или принуждение избирателей.

«Голос» назвал регионы - лидеры по числу нарушений: это Москва, Петербург, Московская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

18:10 Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 по Москве на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

17:20 Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 17.00 по Москве составила 51.9%, сообщил российский Центризбирком.

17:15 Русский TVNET побывал на первом брифинге в предвыборном штабе кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского. Руководитель штаба Явлинского Николай Рыбаков признал, что идея бойкота провалилась. На данный момент уже ясно, что явка будет большей, чем на выборах 2012 года.

На прямой связи были представители партии «Яблоко» в сибирских регионах - Красноярском крае и Алтайском крае. Представители на местах говорят, что такой активной избирательной компании «Яблоко» не разворачивало давно.

Отвечая на вопрос сторонников Алексея Навального о том, намерен ли кандидат в президенты Григорий Явлинский набрать 100% избирателей и почему речь идет только о 10% голосов, на которые «Яблоко» рассчитывает, представители штаба сказали, что 10% голосов, отданных за кандидата Явлинского - это та минимальная критическая масса, которая гарантирует сохранение свободы вообще заниматься политикой, в том числе и для Алескея Навального и его сторонников.

Брифинг в штабе Явлинского. FOTO: TVNET

17:00 На данный момент прозвучала следующая информация касательно нарушений на выборах – в московском штабе в районе Третьяковки работает call-центр, принимающий звонки от наблюдателей о нарушениях на избирательных участках. Больше тысячи звонков поступило к 16.00. Были попытки не допускать наблюдателей на выборы или препятствовать их полноценной работе. Единичные случаи вброса бюллетеней тоже зафиксированы - в Москве и Ингушетии. Есть факты, свидетельствующие, что имеет место давление со стороны работодателя: в Краснодарском крае людям с соседнего производства выдавали талоны, подтверждающие, что они проголосовали - для отчета перед начальством. На одном из участков в Челябинской области пускали голосовать ... только в бахилах, которые нужно было здесь же купить за пять рублей.

16:00 По данным exit-pool Российского ВЦИОМ, явка на выборах на 15:00 по Москве составила 46,9 %.

15:35 К двум часам дня на президентских выборах в посольстве России в Латвии проголосовали 2200 человек, сообщила LETA.

14:50 Некоторые россияне устраивают из голосования настоящее шоу, попадая в сводки новостей и будоража соцсети. В Нижегородской области избиратель прилетел на участок на дельтаплане, в Петербурге на избирательный участок в Калининском районе пришли рыцари со щитами и копьями, есть избиратели в костюмах панды, монстра Салли из диснеевского мультфильма, люди на конях и снегоходах, а в Барнауле на участок пришла группа полуголых людей со спортивными медалями.

13:44 Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, также принял участие на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже.

13:30 На востоке России (в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области) уже вечер; избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. В европейской же части России явка на выборах к полудню по местному времени приблизилась к 40%.

12:35 Ксения Собчак тоже проголосовала. Следовательно, все восемь кандидатов на президентский пост сделали свой выбор.

Ксения Собчак. FOTO: AP/ScanPix

12:34 Еще фото с избирательных участков в Риге.

12:20 Ксения Собчак в то же время в своем Instagram напомнила, что она против всех кандидатов, а также против цензуры.

12:12 Ну вот и Сергей Бабурин проголосовал. Из восьми кандидатов в президенты России на избирательный участок пока не пришла только Ксения Собчак.

Сергей Бабурин. FOTO: TASS/Scanpix

12:07 Избиркомы по России рапортуют о небывалой утренней явке на выборах президента. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила: «На 10:00... явка 16,55%». В 2000 году явка на это время составила 6,36%, в 2004 году - 8,01%, в 2008-м - 8,94%, а в 2012-м - 6,53%.

11:48 Корреспондент Русского TVNET Виктория Пушкеле передаёт что в очереди к избирательному участку выстроились тысячи человек. В настоящее время очередь заканчивается у ул.Валдемара, при том, что за углом посольства очередь выстроилась «змейкой». Те, кто в настоящее время находятся у дверей посольства РФ, сообщили, что провели в ожидании около полутора часов. Среди желающих отдать свой голос на выборах президента РФ граждан России в Латвии - преимущественно пенсионеры. У посольства дежурит несколько экипажей Госполиции и охранная фирма.

11:38 Смотрите прямой эфир: что происходит сейчас у Посольства России в Латвии.

11:33 Корреспондент Русского TVNET Виктория Пушкеле сообщает, что около Посольства РФ в Риге выстроилась огромная очередь граждан РФ, живущих в Латвии, чтобы отдать свой голос за президента России. Здесь могут голосовать граждане с фамилиями начинающимися на А-К. Посол России в Латвии уже отдал свой голос и прокомментировал, что надеется, что в этом году явка избирателей будет выше чем в прошлые годы.

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге у посольства России в Латвии. FOTO: Русский TVNET

11:31 На выборах проголосовал кандидат в президенты Максим Сурайкин.

Максим Сурайкин. FOTO: TASS/Scanpix

11:21 Видео, как Павел Грудинин голосовал на выборах президента России.

11:20 Тем временем на Украине продолжаются протесты.

На Украине продолжаются протесты. FOTO: REUTERS/SCANPIX

11:07 Корреспондент TVNET Виктория Пушкеле сообщает, что у отдела социального обеспечения при Консульском отделе РФ на ул. Валдемара в Риге выстроилась очередь граждан России, желающих отдать свой голос. На данном участке могут отдать свой голос граждане России, чьи фамилии начинаются на буквы С-Я. В очереди стоят около 200 человек, рядом дежурит экипаж Госполиции.

Очередь в Риге из желающих проголосовать на выборах президента России. FOTO: Русский TVNET

Очередь в Риге из желающих проголосовать на выборах президента России. FOTO: Русский TVNET

11:01 Видео, как голосовал Владимир Жириновский.

10:43 Главный оппозиционер России Алексей Навальный сегодня ведет свой прямой эфир, где рассказывает о ходе выборов и замеченных нарушениях.

10:28 Вот как Россия выбирает президента.

10:21 Боксер Николай Валуев сделал свой выбор...

... И певец Олег Газманов тоже.

10:16 А вот и видео, как Владимир Путин голосовал за...

10:14 Наш фоторедактор собрал первые фото с избирательных участков Москвы.

10:08 Тем временем на Камчатке выборы уже завершились, и начался подсчет голосов.

10:06 В Киеве возле посольства России украинские националисты проводят протесты, сообщает Reuters. А «РИА Новости» добавляет, что полиция попросила журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания российского консульства в Одессе: «поступило сообщение о минировании улицы».

Протесты на Украине. FOTO: REUTERS/SCANPIX

9:39 В Москве сегодня открыто 3605 избирательных участков, спецкор Русского TVNET в Москве Татьяна Одыня побывала рядом с одним из них - в районе Речного вокзала.

Несмотря на морозную погоду, в 10:00 утра по местному времени у входа в избирательные участки наблюдается оживленность и некая праздничность, людей больше обычного, встречаются дети с шариками.

У входа в избирательный участок дежурит полиция, обеспечение безопасности на уровне.

Проголосовавшим раздают значки. FOTO: TASS/Scanpix

Спецкор Русского TVNET в Москве обратила внимание, что в городе организуются различные мероприятия, чтобы вытащить избирателя на улицу. Буквально на территории избирательный участков в рамках фестиваля «Мос/Еда 2018» расположены продуктовые лавки – фермерские площадки, на которых представлены лучшие продукты из всех регионов России. Также проводятся бесплатные проверки здоровья, например, на предмет опасности возникновения рака.

Особенно позаботились о молодежи – для проголосовавших избирателей в возрасте от 18 до 25 лет в качестве подарка Москва выдает флайеры на большой концерт в Олимпийском. Как сообщает корреспондент Русского TVNET, молодой избиратель в обмен на флайер может получить свой билет на один из дней концерта, запланированного на 22-24 марта. Более 20 исполнителей уже подтвердили свое участие в нем, среди них Нюша, Дима Билан, Полина Гагарина и другие.

9:31 Проголосовал и кандидат от коммунистов Павел Грудинин.

Павел Грудинин. FOTO: AP/ScanPix

9:22 А граждане России тем временем продолжают голосовать и делать селфи на избирательном участке.

Селфи на избирательном участке. FOTO: REUTERS/SCANPIX

9:18 Один из кандидатов в президенты Владимир Жириновский после голосования как всегда экстравагантно прокомментировал журналистам проходящие выборы, отметив, что сегодня выбирают «правителя русского мира, хозяина земли русской, верховного правителя всей планеты Земля, выбирают начальника планеты Земля». Жириновский указал, что очень хотел бы, чтобы «все каждый день слушали бой Кремлевких курантов и знали русский язык». «Москва - столица мира, и никто не смеет нам угрожать», - завершил он свой монолог.

Владимир Жириновский. FOTO: AP/ScanPix

9:12 Уже проголосовали Григорий Явлинский, для которого это 4-е выборы в качестве кандидата в президенты, и Владимир Жириновскийй, в 6-й раз претендующий на главный пост страны.

Григорий Явлинский. FOTO: TASS/Scanpix

9:11 А вот так голосуют российские солдаты.

Солдаты голосуют на выборах. FOTO: AP/ScanPix

9:09 Проголосовал и другой кандидат на пост президента Борис Титов.

Борис Титов. FOTO: TASS/Scanpix

8:51 По официальным сообщениям, серьезных нарушений не установлено. Тем временем в Барнауле некая женщина пришла на участок, взяла бюллетень и ушла. Оказалось, что она просто хотела оставить документ на память о выборах, сообщает «РИА Новости»

8:43 С раннего утра проголосовал и пока еще действующий президент России Владимир Путин. Как сообщают российские СМИ, сделал он это в здании Российской академии наук, отметив, что успешным для него будет любой процент голосов, который даст право продолжить исполнять обязанности президента.

Владимир Путин. FOTO: TASS/Scanpix

8:32 Избирателей призывают делать селфи, чем многие и занимаются.

Мы тоже проголосовали!#Приморьевыбирает#выборыБК2018#выборы#18марта#гражданский долгвыполнен#наулицевесна# A post shared by Сальникова Юлия (@ykostyukova) on Mar 17, 2018 at 11:04pm PDT

А вы отдали свой голос?) #твойголос24#яголосую#18марта#выборы#выборы2018#выборыпрезидента#выборыпрезидента2018#политика#сделайсвойвыбор#россия#сильнаяроссия#рф A post shared by Мария Ермолович (@masha_ermolovich) on Mar 17, 2018 at 9:06pm PDT

8:01 В России первыми начали свою работу избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Это произошло еще в 22:00 субботы по Риге. На этих выборах делалось все, чтобы люди не проигнорировали выобры, а пришли голосовать. Так, в окружном центре Анадырь люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси, сообщает Newsru.com. А в Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.

8:00 В Риге, Даугавпилсе и Лиепае открылись избирательные участки, на которых граждане России, проживающие или временно находящиеся в Латвии, могут проголосовать за одного из кандидатов на пост президента России.

В субботу некоторые участки также были открыты и сообщалось, что там даже выстраивались очереди из желающих проголосовать на выборах.

В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ.

Кандидаты в президенты России. FOTO: REUTERS/SCANPIX

Посольство Латвии в России организовало избирательные участки, время работы которых с 8:00 до 20:00 по латвийскому времени. В столице проголосовать можно в Посольстве по адресу ул.Антонияс, 2 (фамилии начиная с А-К), в Консульском отделе по адресу ул.Смилшу, 3 (Л-Р) и в Отделе соцобеспечения при посольстве по адресу ул.Кр.Валдемара, 36 (С-Я).

Участки также есть в Даугавпилсе (ул.Краславас, 46) и Лиепае (ул.Лиепу, 27).

Напомним, на пост президента России претендуют 8 человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.