Россиянам на Украине не позволят участвовать в выборах президента РФ

Находящимся на Украине россиянам не разрешат принимать участие в предстоящих выборах президента России. В день голосования, 18 марта, граждан РФ не пустят на территории российских дипломатических учреждений. В украинском МВД запрет на участие в выборах связали с их проведением в Крыму, который в Киеве считают незаконно аннексированной территорией, а также продолжающимся конфликтом в Донбассе.