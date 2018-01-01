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Россиянам на Украине не позволят участвовать в выборах президента РФ

NEWSru.com
Фото: Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Находящимся на Украине россиянам не разрешат принимать участие в предстоящих выборах президента России. В день голосования, 18 марта, граждан РФ не пустят на территории российских дипломатических учреждений. В украинском МВД запрет на участие в выборах связали с их проведением в Крыму, который в Киеве считают незаконно аннексированной территорией, а также продолжающимся конфликтом в Донбассе.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 18 марта 2018 года доступ в российские дипломатические учреждения на украинской территории будут иметь только лица с дипломатическим статусом. «Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», - написал глава ведомства.

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