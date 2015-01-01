Скандал со сбором данных на Facebook – все, что известно на данный момент

Самая большая по количеству пользователей в мире социальная сеть Facebook попала в крупнейший за все время своего существования скандал, в результате которого ей было предъявлено обвинение в передаче данных десятков миллионов людей в бесконтрольное использование. Postimees сложил важные факты вместе: что нам известно на данный момент?

Источником проблемы стала британская фирма, занимающаяся анализом данных, Cambridge Analytica, которую учредили бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и консервативный республиканец Роберт Мерсер.

Речь идет о дочернем предприятии под названием Strategic Communications Laboratories (SCL). Фирму использовали как в кампании по Брекзиту, так и для оказания влияния в пользу Дональда Трампа во время президентских выборов 2015-го и 2016 годов.

Основной принцип работы предприятия очень похож тот, что используют аналогичные фирмы: они собирают так называю сырьевую информацию об определенных целевых группах и распределяют ее на более точные группы, которым - например, рекламным компаниям - есть что предложить; в данном случае это были те, кто проводил кампанию для одного из кандидатов в президенты.

А точнее, они хотели оказать влияние на избирателей штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, предпочтительно, на республиканцев. Предположительно источником данных для всей кампании Трампа стал Facebook. И это сработало, как и британская кампания по выходу из ЕС.

Точно такую же методику использовал и сам Facebook, чтобы направить конкретную рекламу на людей, которые под ее влиянием с большей вероятностью совершат покупку. Но в 2014 году произошло так, что Facebook, в ходе одной кампании, начал собирать данные и о политических взглядах своих пользователей – у них спрашивали, голосуют ли они, где голосуют и каковы их политические взгляды.

Таким образом, в распоряжении лондонской фирмы в 2015 году оказались личные данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook. Каким образом и откуда? А таким, что в 2015 году Facebook передал их старшему научному сотруднику Кембриджского университета, профессору психологии Александру Когану.

Сначала ученый получил доступ к данным тех пользователей, которые скачали его мобильное приложение «thisisyourdigitallife». Приложение позволяло пользователям проходить тесты личности и при этом предоставляло профессору данные о месте нахождения пользователей и обзор того, что они лайкали.

Несмотря на то, что в опросе Когона приняли участие лишь 270 000 человек, он получил доступ к данным более 50 миллионов пользователей, поскольку Facebook позволил ему получить данные и всех друзей, заполнивших опросник. Согласно регуляциям Facebook, тогда это было разрешено.

Коган был тем, кто поделился полученными данными и с Cambridge Analytica. Установлено, что сначала Коган поделился ими с работником Euonia Technologies Кристофером Вайлом, вместе с которым они создали профиль избирателя для Cambridge Analytica. Cambridge Analytica уже тогда изучал различные пути, как можно было бы использовать личные данные для оказания влияния на избирателей.

По словам представителей самого Facebook, о нарушениях Когана стало известно в 2015 году, поэтому как от Когана, так и от Cambridge Analytica потребовали уничтожить данные. Обе стороны быстро согласились, но в действительности фирма тайно сохранила информацию. Предположительно, об этом Facebook узнал только в прошлом году.

Уполномоченный по инфопространству Великобритании сообщил вчера, что подал в суд ходатайство о проведении обыска серверов и баз данных Cambridge Analytica, обвинив их в предложении взятки и оказании влияния на президентскую кампанию в США. Расследование со своей стороны начали и Европейская комиссия, и США.

Работающая в Лондоне Cambridge Analytica до сих пор утверждает, что не сделала ничего плохого. В то же время Кристофер Вайл заверил, что предприятие использовало личные данные миллионов человек преимущественно из США, чтобы создать для себя психологический профиль с целью создания подходящей для Трампа рекламы.

Сам Дональд Трамп сообщил, что всячески поддерживает проведение основательного расследования случая Cambridge Analytica. Это было выражено словами: «Приватность американцев нужно защищать». Вся кампания Дональда Трампа в Facebook была построена именно на данных Cambridge Analytica.

На сегодняшний день ценность Facebook снизилась на 50 миллиардов долларов, поскольку в понедельник стоимость акций компании упала на пять, а вчера – на 6,7 процента.

Кембриджский университет сообщил, что во время данной исследовательской работы доктор Коган не использовал имущество, данные и помещения университета. В то же время университет хочет получить от Facebook все «неопровержимые доказательства».

Скандал со сбором данных на Facebook – все, что мы знаем на данный момент