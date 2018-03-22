В России ведущие СМИ объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Слуцкого

Издания «Дождь», РБК, «Эхо Москвы» и RTVI отозвали своих журналистов из российской Госдумы после того, как парламентская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого — журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Новостной сайт «Клооп» рассказывает о конфликте СМИ с Думой и объясняет, почему это важно знать.

Что случилось?

В конце февраля 2018 года депутата Госдумы Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах трое журналисток — Екатерина Котрикадзе (RTVI), Дарья Жук («Дождь») и Фарида Рустамова (русская служба «Би-би-си»).

По словам Рустамовой, в марте 2017 года Слуцкий домогался ее в своем кабинете — назвал ее «зайчуткой» и провел ладонью по ее лобку.

Слуцкий отрицает все обвинения в свой адрес, а его коллеги поддержали его позицию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу, если они считают парламент опасным местом.

После скандала комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики провела заседание, но не нашла нарушений со стороны Слуцкого.

21 марта глава комиссии Отари Аршба заявила, что обвинения журналисток в адрес Слуцкого имели «целенаправленный и спланированный» характер перед президентскими выборами.

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место инцидентов», — заявил Аршба.

Бойкот со стороны журналистов

После решения комитета редакции «Дождя», РБК, «Эха Москвы» и RTVI отозвали своих журналистов из Госдумы, заявив, что они не согласны с таким решением, потому что комиссия признала «нормой» домогательства депутатов к журналистам.

«Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоих полов (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», — сказано в заявлении «Эха Москвы».

Российские издания «Лента.ру», «Коммерсант», «Репаблик», «Право», «Говорит Москва» и «Знак» присоединились к бойкоту и отказались сотрудничать с Госдумой. Журналисты требуют отставки Слуцкого и призывают своих коллег присоединиться к бойкоту Госдумы.

Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что бойкотирующие Госдуму СМИ лишатся аккредитации в парламенте. Глава комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин назвал действия журналистов «эмоциональными и противоречащим важнейшей задаче прессы».

Почему это важно?

История с домогательствами со стороны Слуцкого — самая резонансная на постсоветском пространстве. Реакция российских властей отличается от той, что была за Западе на кампанию #metoo — тогда женщины рассказали о том, что стали жертвами сексуальных домогательств. Это движение поддержали актрисы и певицы, а журнал TIME назвал поддержавших движение «Человеком года».

В законах России нет положения о «сексуальных домогательствах», поэтому депутат, даже если он и виновен, не понесет ответственности за свои действия. Комиссия Госдумы по этике могла бы потребовать от него извиниться за «неэтичное поведение», но его признали невиновным.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина пообещала внести поправки в закон об ответственности за сексуальные домогательства, но пока неизвестно, когда это будет сделано. Законы Кыргызстана тоже не предусматривают наказания за сексуальные домогательства.

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