Работаешь 4 дня в неделю, зарплату получаешь за пять

В Новой Зеландии проходит любопытный эксперимент, который может иметь большие последствия для всех работающих в этой стране: одна из компаний решила перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом сотрудники получают зарплату за пять дней.

Пионером стала трастовая компания Perpetual Guardian, в 16 офисах которой, разбросанных по всей стране, работает порядка двухсот человек. Эксперимент начался в первых числах марта и продлится шесть недель, до середины апреля.

Главным показателем успешности или провала эксперимента является, естественно, производительность труда. Если после анализа этого и других показателей эксперимент будет признан успешным, то Perpetual Guardian официально перейдет с 1 июля на четырехдневную рабочую неделю.

Новозеландцы работают в среднем 1752 часа в год. Это немного, но и немало по сравнению с другими странами. В целом у Новой Зеландии средний показатель среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Меньше всего среди развитых странах работают в Германии.

За немцами идут датчане, норвежцы и голландцы. На противоположном полюсе Мексика, Южная Корея и Коста-Рика. Самая высокая производительность труда в мире в Люксембурге.

Любопытная деталь: при этом продолжительность рабочей недели люксембуржцев составляет всего лишь 29 часов.

Директор Perpetual Guardian Эндрю Барнс считает, что эксперимент приносит интересные данные. После его окончания они будут тщательно проанализированы учеными двух ведущих новозеландских университетов. И только после этого анализа будет принято окончательное решение о судьбе четырехдневки в компании. По словам директора, для некоторых сотрудников дополнительный выходной день спровоцировал стресс.

На данный момент единственный, пожалуй, минус, который руководитель трастовой компании видит в эксперименте, состоит в том, правительство Новой Зеландии не показывает в нем ни малейшей заинтересованности несмотря на большой потенциал в решении поисков баланса между работой и жизнью и других проблем.