СМИ: Трамп выбрал не самый жесткий ответ России

У США в запасе остался «жесткий» ответ на причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в английском Солсбери, пишет The Washington Post со ссылкой на два источника из американской разведки.

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал «средний по жесткости», предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле.

«Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант», − заявил один из неназванных собеседников издания.

По информации издания, «легкий» вариант предусматривал высылку около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле.

Про содержание «самого жесткого» ответа источники умолчали. Однако один из них указал, что американской контрразведке известно о «более чем 40 российских шпионах» в США, которые при этом не были включены в списки.

Как сообщалось ранее, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с инцидентом вокруг отравления Скрипаля.