В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов

Легковой автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей в британском графстве Эссекс, сообщает EssexLive.

По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в группу пешеходов.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Один парень находится в критическом состоянии.

Полиция занимается расследованием случившегося.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали.