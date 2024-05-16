В Rīgas satiksme рассказали, когда в Кенгарагс наконец пустят низкопольные трамваи

По его словам, в ходе реконструкции линии 7-го маршрута была проделана большая работа, и осталось совсем немного, чтобы низкопольные трамваи начали курсировать по этому маршруту. Реализация проекта завершена примерно на 95%, и остались в основном работы по благоустройству.

В рамках проекта было построено 30 новых остановок и более 10 километров новых воздушных контактных линий, при этом были максимально исключены воздушные контактные линии, прикрепленные к зданиям, и использованы опоры. В общей сложности на маршруте было использовано 230 новых и 46 обновленных опор.

Оборудовано более пяти километров новых рельсов, перестроено 950 метров водопроводных сетей, 1100 метров бытовой канализации. В рамках проекта было уложено 15 630 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 10 615 квадратных метров брусчатки. Произведены и другие работы, заменены бордюры, установлены дорожные знаки, проведены работы по озеленению.

Работы софинансируются Фондом сплочения ЕС. Проект также включает реконструкцию инфраструктуры 5-го маршрута трамвая и перекрестка набережной 11 Ноября и улицы 13 Января.

Общие расходы запланированы в размере 55,2 миллиона евро, в свою очередь софинансирование Фонда сплочения составляет 85% от относящихся к проекту расходов, или 38,78 миллиона евро.

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