Россия заявила о впрыскивании яда в кровь Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании обратилось в британский МИД с требованием дать российским медикам провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери вместе с отцом, бывший сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом говорится на сайте дипппредставительства.

По словам пресс-секретаря посольства, Юлия «незаконно удерживается британскими властями, заблокированы какие-либо ее контакты с нами», а ее здоровье и отсутствие официальных данных о ней вызывает беспокойство. Он добавил, что у Москвы нет возможности определить состояние отравленных, понять, действуют ли они от своего имени, под давлением или за них вообще говорят сотрудники спецслужб.

«Не имея доступа и реальной картины случившегося, (...) российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами. В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат?» — отмечается в комментарии.

Как указывается,

у Сергея Скрипаля, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось,

а в целом картина не характерна для нервно-паралитических отравляющих веществ. Пресс-секретарь отметил, что это «может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

Как именно Скрипалей отравили, до сих пор не выяснено.