Пятница, 20 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Протесты в Ереване: задержаны более 180 человека

Korrespondent.net
Protestātāju aizturēšana Erevānā | Фото: Asatur Yesayants / Sputnik

Среди задержанных оказался сын организатора митингов Никогда Пашиняна. Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста будут перекрывать дороги.

Во время протестов в Ереване, полиция задержала 183 человека. Об этом сообщает армянское издание ENV Report в своем Twitter в пятницу, 20 апреля.

«Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на сейчас задержаны 183 человека в Ереване», - говорится в сообщении.

0 Комментарии