Протесты в Ереване: задержаны более 180 человека

Среди задержанных оказался сын организатора митингов Никогда Пашиняна. Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста будут перекрывать дороги.
Во время протестов в Ереване, полиция задержала 183 человека. Об этом сообщает армянское издание ENV Report в своем Twitter в пятницу, 20 апреля.
«Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на сейчас задержаны 183 человека в Ереване», - говорится в сообщении.
Thousands keep marching through Yerevan - this is right by Yerevan City Hall #Armenia #YerevanProtests #RejectSerzh
Video by Nareg Soulourian #citizenjournalism pic.twitter.com/kf76ItyIFp— EVN Report (@evn_report) 20 апреля 2018 г.