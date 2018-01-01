Протесты в Ереване: задержаны более 180 человека

Среди задержанных оказался сын организатора митингов Никогда Пашиняна. Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста будут перекрывать дороги.

Во время протестов в Ереване, полиция задержала 183 человека. Об этом сообщает армянское издание ENV Report в своем Twitter в пятницу, 20 апреля.

«Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на сейчас задержаны 183 человека в Ереване», - говорится в сообщении.