Евросоюз одобряет решение КНДР отказаться от ядерного оружия

Евросоюз, Великобритания, Китай и Россия положительно оценили заявление Ким Чен Ына об отказе от атомного оружия и ракетных испытаний. Япония в свою очередь отреагировала со скепсисом.

Евросоюз приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Это решение стало «позитивным, долгожданным шагом на пути, который теперь должен привести к полной, объективной и необратимой денуклеаризации», сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в субботу, 21 апреля. Брюссель продолжит поддерживать поиск дипломатического решения, написала в своем микроблоге в Twitter верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь назвал действия КНДР «шагом в правильном направлении». Вместе с тем он отметил, что

для «серьезного политического процесса» и полной денуклиаризации Пхеньян должен совершить «конкретные шаги»

и предоставить полную информацию о своей программе ядерных и ракетных испытаний, которую можно было бы перепроверить. Это требование соответствует ожиданиям международного сообщества, указал Мас.

Британское правительство также положительно оценило заявление Пхеньяна и выразило надежду на то, что оно свидетельствует о стремлении к конструктивным переговорам. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Ким Чен Ына «верным и мудрым решением, направленным на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности».

В Китае также приветствовали заявление северокорейского лидера. Представитель китайского МИДа назвал его вкладом в разрядку напряженной ситуации на корейском полуострове, процесс денуклиаризации и поиск политического решения.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал на решение Пхеньяна скептически. Это шаг вперед, но необходимо проверить, точно ли он приведет к необратимому уничтожению запасов атомного оружия и других средств массового поражения, которое будет засвидетельствовано, отметил Абэ.

Ким Чен Ын «достиг своей цели, так как принесшая ему успех ядерная программа позволяет говорить с США на равных»,

считает сопредседатель Германско-корейского форума и глава германско-корейской парламентской группы Хартмут Кошик (Hartmut Koschyk). Теперь северокорейский лидер может «вести себя примирительно и заморозить свою ядерную программу», пояснил Кошик. Он призвал США, Китай, Россию, Южную Корею и Японию совместно разработать переговорную позицию

Накануне южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы подтвердить намерения Пхеньяна, будет также закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын, как сообщается, подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний.

Президент США Дональд Трамп, который проведет с Кимом прямые переговоры предположительно в мае или июне, назвал информацию «Рёнхапа» в Twitter «очень хорошими новостями для КНДР и мира» и «большим прогрессом». Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщил о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия, отметив, что Пхеньян не выдвигает непримелемых для США условий и в обмен на денуклеаризацию требует «прекращения враждебной политики в отношении КНДР и гарантии безопасности».