В Австралии старый пес спас трехлетнюю девочку

Глухой и почти слепой пес из Австралии помог выжить трехлетней девочке, которая потерялась в лесу. 3-летняя Аврора вышла из дома и заблудилась в зарослях. За девочкой побежал пес по кличке Макс, сообщает ТСН.

Более 15 часов 17-летний пес охранял девочку, пока продолжались ее поиски. Девочка потерялась после обеда, а нашли ее только утром.

Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев.

Старые собаки особенно ценят человеческий контакт, говорит профессор Пол Криви из Сиднея, который изучает поведение животных. Он считает это одной из причин, почему Макс остался с девочкой. По словам профессора, собака почувствовала, что девочка в беде.