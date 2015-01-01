Трамп встревожил Белый дом постоянными звонками по мобильному телефону

Президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще стал пользоваться личным сотовым телефоном для общения с советниками, находящимися за пределами Белого дома, что вызывает обеспокоенность у сотрудников администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По версии чиновников администрации, по всей видимости, Трамп не хочет посвящать в содержание своих разговоров главу аппарата Белого дома Джона Келли. Ранее Трамп в большинстве случаев связывался со своими советниками со служебных стационарных телефонов, что позволяло Келли получать список тех, кому звонил президент.

В то же время Трамп после прихода на пост президента никогда не отказывался от своего личного сотового телефона. Чиновник Белого дома отметил, что беседы главы государства по личному телефону участились за последние несколько недель.

Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп стал чаще общаться по мобильнику с представителями Республиканской партии в конгрессе.

Все это свидетельствует о том, что президент пытается выйти из-под контроля Келли и действовать по своему усмотрению, не ставя никого в известность, говорится в статье.

В начале апреля CNN сообщил, что сразу несколько советников рекомендовали Трампу упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Они указывали, что такое решение позволит президенту действовать более свободно.

Трамп практически в постоянном режиме проводит ротацию кадров в администрации. Только за последнее время он сменил госсекретаря Рекса Тиллерсона на Майкла Помпео, а помощником по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера стал Джон Болтон. Президент также уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. До этого Белый дом оставил глава Национального экономического совета Гэри Кон.

Эксперты, комментируя сообщения о все большей частоте пользования Трампом своим личным телефоном, указывают на остро встающие в этом случае проблемы безопасности. Однако сам президент, похоже, не видит ничего плохого в использовании мобильника. Так, в мае прошлого года стало известно, что он предлагает лидерам государств связываться с ним по мобильному телефону. Об этом сообщало агентство AP со ссылкой на действующих и бывших представителей американской администрации.

По данным источников, с предложением общаться по мобильному телефону Трамп, в частности, обратился к президенту Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, причем глава канадского правительства тут же воспользовался такой возможностью. Кроме того, Трамп дал свой номер мобильного телефона президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Отмечалось, что столь легкомысленный подход Трампа к пользованию мобильником нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность главнокомандующего Вооруженными силами США.

Эксперты по безопасности отмечают, что разговоры президента по личному мобильному телефону доступны для разведки других стран.

Напомним, предшественник Трампа на посту президента Барак Обама пользовался телефоном Blackberry, оснащенным усиленной защитой от перехвата разговоров и взлома. В 2015 году Обама рассказал, что не отправляет текстовые сообщения по смартфону и сам не пишет в сети микроблогов Twitter. При этом, признался президент, ему запрещено пользоваться мобильными телефонами, которые содержат записывающие устройства.

«В результате по соображениям безопасности я лишен новейшей электроники», - посетовал тогда Обама. Также он сказал, что не пишет SMS-сообщения, но пользуется электронной почтой.