Найдено тело пропавшего прокурора Лозе: женщину убили и закопали в Саулкрастком крае

Госполиция нашла в Саулкрастком крае тело пропавшей без вести бывшей прокурора отдела Генеральной прокуратуры по расследованию преступлений тоталитарных режимов Бируты Лозе и по подозрению в ее убийстве задержала некоего мужчину, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Женщина 1932 г. рожд. в период с девяти часов вечера 13 марта до 9.30 14 марта вышла из своего дома в Марупе на ул. Зелтиню и пропала. Полиция сообщила ее приметы в социальной сети «Facebook» 15 марта.

По подозрению в убийстве Лозе полиция 11 апреля задержала ранее не судимого мужчину 1967 г. рожд. Он был знаком с Лозе. Суд санкционировал его арест.

13 апреля полицейские нашли тело Лозе с признаками насильственной смерти. Тело было закопано в в дюнной зоне в Саулкрастском крае.

Одна из главных версий следствия - убийство в корыстных целях.

В отношении подозреваемого мужчины начат уголовный процесс об убийстве, совершенном в корыстных целях. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Бирута Лозе в свое время расследовала такое громкое дело, как дело обвиняемого в геноциде бывшего оперуполномоченного Министерства госбезопасности Ильи Машонкина.

В настоящее время отдела по расследованию преступлений тоталитарных режимов в составе Генеральной прокуратуры больше не существует.