Эстонская полиция поставлена на уши: без вести пропал их коллега с оружием

Эстонские полицейские продолжают поиски своего коллеги Марека, который считается пропавшим с понедельника. К настоящему моменту полиция установила, что в понедельник вечером около 17.44 Марек находился в Таллинне на Балтийском вокзале. Полиция предполагает, что он направился в Аэгвийду.

«Сейчас мы прекратили поиски на местности в деревне Суурупи, там мы Марека не нашли. Мы продолжаем поиски в Аэгвийду и проверяем присланную людьми информацию», - сообщил руководитель службы превенции и производства Ляэне-Харьюского участка Эркко Пийримяги.

Ранее в полицию поступила информация о том, что в понедельник вечером Марек мог сесть на поезд в Таллинне на Балтийском вокзале и отправиться в направлении Аэгвийду. Полиция расширила поиски и проверяет Аэгвийду и находящиеся в окрестностях зоны отдыха RMK.

Вчера около 20.00 полиция закончила активные поиски на местности в Суурупи в окрестностях дома Марека. Было задействовано около сорока полицейских, многие из которых добровольно присоединились к поискам коллеги. Были проверены перелески, находящиеся в округе катакомбы и прибрежная зона. С помощью одного из местных жителей полиция на лодке проверила прибрежную зону Суурупи. К поискам был привлечен вертолет Департамента полиции и погранохраны и дрон. Также полицейские обошли заправки и магазины и опросили местных жителей, не видели ли они Марека.

Машина Марека стоит у его дома, его телефон с вечера понедельника отключен.

Сегодня утром полицейские возобновили поиски в деревне Суурупи.

«Для нас ситуацию делает серьезной то, что у Марека с собой оружие. У нас нет оснований полагать, что он может быть опасным для других. Мы активно работаем над тем, чтобы как можно быстрее найти Марека», - сказал руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

Напомним, что вчера в полицию обратилась супруга 44-летнего мужчины и сообщила, что ее муж не возвращался домой с понедельника. На данный момент с Мареком не удается связаться ни близким, ни коллегам.

"Мы провели с 16 до 20 часов поиски на местности, в которых были задействованы десятки полицейских. Пока поиски результатов не принесли, но мы не прекращаем действия по установлению его местонахождения. На данный момент у нас нет информации о том, где мог бы находиться Марек.

Нам известно, что он взял с собой в понедельник, уходя с работы после смены, служебное оружие",

- сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль, добавив для ERR, что речь не идет об опасном человеке".

Рост Марека примерно 180 см, он плотного телосложения, у него светлые волосы. Известно, что на нем могутт быть темная куртка и темная обувь. Если вы увидите или видели мужчину, изображенного на фотографии, полиция просит позвонить по номеру 112.