Уголовное дело по Золитудской трагедии: 133 заседания, 441 лицо, но решения нет

Золитудская трагедия произошла 21 ноября 2013 года. Во время обрушения магазина «Maxima» погибли 54 человека, еще более десяти получили тяжелые ранения. Первое заседание суда по Золитудской трагедии прошло 8 декабря 2015 года. К данному моменту прошло уже 133 судебных заседания, на которых выслушали 441 лицо. Рассмотрение дела продолжается.

Секретарь судебных заседаний судьи Пардаугавского суда Риги Эрлены Эрнстоны Анете Микельсоне рассказала TVNET, что на данный момент прошли уже 133 заседания, на которых были заслушаны представители 13 пострадавших юридических лиц, 254 пострадавших лица, 154 вызванных прокурором свидетеля, 10 заявленных защитой свидетелей и 10 экспертов.

Следующее заседании запланировано на 5 июня, на нем планируется заслушать пострадавших и свидетелей. Лиц назначил прокурор.

Прозвучало, что решение по этому делу может быть объявлено в 2019 или 2020 году

В свое время один из защитников пострадавших адвокат Алдис Гобземс сделал прогноз, что результат по уголовному делу о Золитудской трагедии может появиться лишь в 2019 или даже 2020 году.

Он напомнил, что дело очень объемное, поэтому, даже если рассмотрение закончат, написание решения может занять значительное время.

Что на заседаниях рассказали свидетели?

Сравнительно недавно давал показания пострадавший в Золитудской трагедии бывший охранник «Maxima Latvia» Игорь Витолс, который указал, что решение об эвакуации магазина могло принять только руководство торгового места.

Он указал, что перед обрушением годами сигнализация включалась часто и по различным причинам, к примеру, из-за задымления на кухне. Витолс пояснил, что в случаях, когда включается сигнализация, сотрудники охраны вводили четырехзначный код, выключали сигнализацию и проводили осмотр объекта, чтобы констатировать угрозы.

Он пояснил, что часто вызывали фирму, которая обслуживала сигнализации, однако ситуация не менялась. Витолс в магазине на улице Приедайнес работал с апреля 2013 года. С того времени он припоминает 5-7 случаев, когда сигнализация включалась безосновательно.

Бывший охранник также отметил, что в день трагедии, когда в 16 часов прозвучала сигнализация, причина ее включения обнаружена не была, однако вызвали фирму, которая проводит обслуживание сигнализации. Он также поянил, что вскоре после включения сигнализации к охранникам подошел предствитель охранной фирмы «Re&Re», который пояснил, что в подвале проходят сварочные работы, которые могли вызвать задымление.

Крыша «Maxima» в Золитуде рухнула из-за ошибочного или некомпетентного решения конструкций

Крыша супермеркета «Maxima» в Золитуде рухнула из-за неправильного, ошибочного или некомпетентного инженерного решения нижнего узла соединения несущей стропильной фермы, заявил во время одного из заседаний суда председатель Латвийского совета по строительству, строительный инженер Артис Дзиркалис.

Дзиркалис был одним из экспертов, которых Госполиция привлекла для проведения экспертизы. Дзиркалис свою экспертизу провел отдельно, однако в показаниях основывался и на выводах коллег.

Мнение Дзиркалиса отличается от выводов остальных экспертов. Он признал, что не согласен с выводами экспертов Рижского технического университета, что в элементах конструкции можно было констатировать деформации до обрушения перекрытия крыши.

«Уже в ходе экспертизы у меня появилась уверенность, что причина обрушения - неправильное, ошибочное или некомпетентное инженерное решение нижнего узла соединения несущей стропильной фермы», - указал Дзиркалис. Он также добавил, что оценил строительный проект и процесс проектирования и нашел несколько несоответствий в документах.

На вопрос, кто виновен, Дзиркалис изначально указал, что сможет это сказать после получения показаний в полном объеме, и только тогда суд сможет назвать кого-то виновным. Уже позднее эксперт признал, что среди ответственных не должно быть руководителя строительных работ. «В моем разделе выводов в качестве ответственного руководитель строительства не упомянут. Ответственный, в моем понимании, - руководитель части строительных конструкций и разработчик части строительных конструкций», - добавил он.

Если бы монтаж стропильной фермы был проведен соответственно требованиям, трагедия в Золитуде бы не произошла

Если бы монтаж стропильной фермы рухнувшего магазина был проведен согласно требованиям, указанным в законе, трагедия бы не произошла, во время другого рассмотрения дела заявил строительный эксперт Айгарс Удрис.

По его словам, имеющиеся в распоряжении экспертной группы по расследованию причин Золитудской трагедии документы свидетельствуют, что компания Vikom Industries изготовила полуфермы 28 февраля, а их монтаж начался еще в начале февраля.

Это заставляет усомниться в аутентичности документов. Удрис отметил, что Госполиция извещена об этом несоответствии документов, поскольку именно она заказывала экспертизу.

На то, что судебный процесс затянулся, указывали уже в прошлом году

Адвокат, предствитель нескольких пострадавших Евгения Тверянович-Боре в свое время в интервью сказала, что люди уже ждут результата судебного процесса, но юридического результата по-прежнему нет. По словам адвоката, с точки зрения происходяшего процесс проходит слишком долго и неэффективно, и некоторые пострадавшии уже не верят, что решение будет объективным, так как снизилось доверие к судебной власти.

Она также добавила, что с точки зрения уголовного процесса Золитудская трагедия рассматривается сравнительно эффективно и соответственно всем нормам закона, кроме того, нет ощущения, что кто-то осознанно пытается процесс затянуть. Юрист выразила надежду, что процесс находится как минимум на полпути, однако в 2018 году суд его может не закончить, так как судебные заседания запланированы на протяжении всего года.

Юрист выразила мнение, что посте трагедии изменилось понимание об ответственности в строительстве, произошли изменеия в нормативных актах и выросло понимание самих людей о безопасности.

Обвинения выдвинуты девяти лицам

На данный момент в деле о Золитудской трагедии обвинения выдвинуты девяти лицам. Они обвиняются в нарушении правил строительства, невыполнении обязанностей должностного лица, убийстве по невнимательности и нарушения правил защиты труда.

Прокуратура обвинения в нарушении правил строительства, в результате чего обрушилась часть здания, что вызвало тяжелые последствия, выдвинула пяти лицам.

Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой.

Недавно Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу были также предъявлены обвинения в убийстве по невнимательности.

К ответственности привлечена также сотрудница «Maxima Latvija» Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

На данный момент ни один из обвиняемых свою вину не признал.