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Опаснейшая болезнь картофеля добралась до Эстонии

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: flickr.com/ jamonation

В ходе проверки поставляемого потребительского картофеля Департамент сельского хозяйства обнаружил опаснейшую болезнь из Египта - бурую бактериальную гниль картофеля (Ralstonia solanacearum).

Ранее в Эстонии бурую бактериальную гниль картофеля не выявляли, также это первый случай, когда болезнь обнаруживают в привезенном растении, передает Postimees.

«Здесь важно помнить, что пищевой картофель из экзотических стран следует использовать по назначению, и, безусловно, не стоит сажать его в огороде или где-то еще, где болезнь может распространяться как с почвой, так и с поливочными водами. Риска для здоровья человека нет», - сказал советник отдела здоровья растений и садоводства Министерства сельского хозяйства Март Кинкар.

При посадке зараженного картофеля и при благоприятных условиях болезнь может уничтожить большую часть урожая. При обнаружении очага болезни владельцу земли нужно будет провести ряд обязательных процедур.

Бурая бактериальная гниль картофеля может сохраняться в картофельных клубнях без каких-либо признаков заболевания.

Зараженная картофельная партия попала в Эстонию через промежуточные склады Италии и Латвии, у нее не было явных признаков заболевания. Кроме того, она была упакована в соответствии с требованиями.

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