Ильвесу запрещен въезд в Россию

Эстония продолжает гадать, кто же из эстонских политиков и общественных деятелей оказался в списке, составленном Российской Федерацией в качестве ответного шага на аналогичные действия республики.

На данный момент точно известны имена семерых из 20 вошедших в список деятелей: журналист Айнар Рууссаар, общественные деятели Сергей Метлев, Евгений Криштафович, Игорь Копытин, председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель, заместитель председателя EKRE Урмас Рейтельманн и главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски.

Порталу Rus.Postimees стала известна еще одна фамилия – экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Это подтвердил посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, отвечая на прямой вопрос корреспондента портала. Сам президент пока никак это не прокомментировал.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова сказала, что МИД не станет ни опровергать, ни подтверждать эту новость. Министерство по-прежнему придерживается позиции, что они не будут разглашать список, а те фамилии, которые всплывают, всплывают сами.