Forbes со скандалом уволил с должности российского главного редактора

«Николай Усков освобожден от должности главного редактора «Forbes», исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня», - говорится в сообщении издательского дома ACMG, которое цитирует «Интерфакс».

"Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о не конкуренции", - пояснил решение директор по связям с общественностью ACMG, слова которого приводятся в сообщении.

В релизе отмечается, что исполняющим обязанности назначен Мазурин, занимавший пост шеф-редактора издания. В новой должности он будет отвечать за работу редакции журнала Forbes, сайта Forbes.ru и продолжит развивать коммуникации со средним и крупным бизнесом, указали в ИД.

Усков рассказал об «опасной ситуации» в журнале

Николай Усков, который возглавлял редакцию Forbes с января 2016 года, прокомментировал свое увольнение в большом посте на Facebook.

По словам Ускова, владелец российской версии журнала Forbes Александр Федотов на прошлой неделе предложил ему расстаться по соглашению сторон,

пообещав при этом «нехилую компенсацию: сумму, немного не дотягивающую до ста тысяч долларов».

Усков говорит, что он такой выплаты отказался. «Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он, тем не менее, должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами«. Но я этого не сделаю», - пишет Усков.

По слова уже экс-главреда издания, его отношения с Федотовым «резко изменились» после скандала с изъятием из зарплатного рейтинга Forbes сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина.

«На совещании накануне, при участии моего заместителя Николая Мазурина и автора рейтинга, Елены Березанской, Федотов согласился с нашими доводами оставить рейтинг зарплат топ-менеджеров в том виде, в каком он есть. Но позднее, воспользовавшись тем, что я был в отпуске, он надавил на Колю Мазурина, и зарплата Костина все-таки исчезла из журнала», - пишет Усков.

По словам журналиста, после отпуска он написал Федотову «жесткое письмо c осуждением его грубых и недопустимых действий», после чего им на время удалось наладить рабочие отношения. Но затем Федотов попытался изменить устав редакции Forbes, который Усков, по его словам, отказался подписывать,

так как он превращал « редакцию в послушный инструмент прихотей и фантазий» владельца издания.

«По-видимому, на фоне стремительного ухудшения положения группы ACMG (о причинах этого падения я напишу отдельно) остатки здравого смысла покинули Федотова окончательно. Я со своими принципами и подходами казался ему единственной преградой на пути стремительного и сказочного обогащения. Ну, и главным виновником всех постигших его неудач тоже был я», - продолжает Усков.

Уволенный главред заявил, что собирается подать в суд на бывшего нанимателя, чтобы, по его словам, придать гласности факты, которые «затруднят в будущем вмешательство в работу редакции и привлекут внимание хозяев бренда <...> к опасной ситуации, сложившейся в журнале Forbes Россия».

Николай Усков с 2003-го по 2012 год возглавлял российскую версию журнала GQ, затем руководил проектом «Сноб».

Группа ACMG купила издательский дом Axel Springer Russia, развивающий в России, помимо прочего, бренд Forbes, в сентябре 2015 года. Уже в октябре издательский дом покинула Регина фон Флемминг, рассчитывавшая получить контроль над 20% компании. После ее ухода были закрыты журналы GEO, «Gala Биография» и «GEOленок». В декабре уволилась главный редактор Forbes Woman и Forbes Lite Юлия Таратута. Axel Springer Russia был переименован в «АС Рус Медиа», оставшись отдельной структурой в ACMG.