В Таллиннском порту арестовано российское судно

Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован в таллиннском порту Пальяссааре в обеспечение покрытия долгов. Об этом пишет портал морских новостей Maritime Bulletin.

По имеющимся у портала данным, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате экипажу зарплаты.

Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие- собственник судна собиралось поставить его на ремонт, но, по словам капитана, работы так и не начались.

Сумма долга уже составила 350 000 евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 000 евро.

Еще один паром того же предприятия - судно «Балтийск» - было арестовано 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате. Сумма этой задолженности не обнародована.