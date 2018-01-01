В Норвегии Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Два депутата парламента Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Голос Америки в среду, 13 июня.

«Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса заявили, что президент Трамп сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира.

Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии. При этом в борьбе за премию в 2018 году участвуют лишь те кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Таким образом, Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.

Ранее директор Норвежского института Хенрик Урдал заявил, что кандидатуру президента США Дональда Трампа уже в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Однако он отказался сообщить, кто за этим стоит, поскольку информация конфиденциальная.