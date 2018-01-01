Макдональдс отказывается от пластиковых трубочек

Сеть ресторанов Макдональдс в Великобритании и Ирландии откажется от пластиковых трубочек для напитков. Их постепенно будут заменять бумажными.

Замена затронет 1361 ресторан. Она начнется в сентябре 2018 года, а завершить процесс компания планирует в 2019 году.

Макдональдс также сообщил, что начал тестировать варианты замены пластиковых трубочек в Бельгии, а также запланировал до конца года начать такое же тестирование в США, Франции, Швеции, Норвегии и Австралии.

Как отмечается,

трубочки делают из разновидностей пластика, которые в природе разлагаются в течение сотен лет. Они часто попадают в канализацию, а оттуда - в мировой океан

и становятся угрозой для жизни морских животных и рыб.

В Великобритании сеть Макдональдс ежедневно использует 1,8 миллиона трубочек. Решение отказаться от них в компании приняли по запросу клиентов, заявил представитель сети. Тестирование бумажных соломинок в отдельных ресторанах Британии он назвал успешным.